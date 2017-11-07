В аэропорту Одессы у пассажира изъяли 43 контрабандных iPhone X

07.11.2017 10:45

В аэропорту Одессы таможенники задержали партию контрабандных iPhone X стоимостью почти 1,3 млн гривен, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, передает Новое время.

"В аэропорту Одессы общей группой в составе пограничников, представителей СБУ и таможни не допущено перемещения 43 iPhone X без надлежащего оформления", - говорится в сообщении.