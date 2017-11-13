Американский астронавт привез на МКС флаг Украины (ВИДЕО)

13.11.2017 08:53

Американский астронавт Рэндольф Брезник, который находится на Международной космической станции, взял с собой в космос флаг Украины, сообщает Politeka.

Во время телемоста с Киевом американский астронавт рассказал, откуда у него взялся украинский флаг и почему он взял его с собой.

Телемост Рэндольфа Брезника с Киевом состоялся в начале ноября. Модератором встречи была посол США в Украине Мила Йованович.

«Этот флаг у меня с прошлого года, я получил его в Днепре, когда там был со своей семьей. Там родился мой сын. И поэтому мы вернулись туда всей семьей, провели несколько дней в Новомосковске, а затем еще несколько дней в Киеве . Вот оттуда у меня флаг. Я взял его с собой. И я планирую его привезти с собой обратно», — рассказал Брезник.