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Американский астронавт привез на МКС флаг Украины (ВИДЕО)

13.11.2017 08:53
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Американский астронавт привез на МКС флаг Украины (ВИДЕО)

Американский астронавт Рэндольф Брезник, который находится на Международной космической станции, взял с собой в космос флаг Украины, сообщает Politeka.
Во время телемоста с Киевом американский астронавт рассказал, откуда у него взялся украинский флаг и почему он взял его с собой.
Телемост Рэндольфа Брезника с Киевом состоялся в начале ноября. Модератором встречи была посол США в Украине Мила Йованович.
«Этот флаг у меня с прошлого года, я получил его в Днепре, когда там был со своей семьей. Там родился мой сын. И поэтому мы вернулись туда всей семьей, провели несколько дней в Новомосковске, а затем еще несколько дней в Киеве . Вот оттуда у меня флаг. Я взял его с собой. И я планирую его привезти с собой обратно», — рассказал Брезник.



Теги: Украина, флаг, МКС, астронавт
 
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