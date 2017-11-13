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"Китайцы" заняли половину ТОП-10 самых популярных электрокаров
Сразу 5 китайских электромобилей попали в топ-10 самых продаваемых в этом сегменте авторынка, в том числе и на лидирующие позиции, сообщает Телеканал новостей «24».
Так, по данным JATO Dynamics, которые провели специальное исследование мирового автомобильного рынка, топ-10 самых популярных электрокаров в мире в период января-сентября 2017-го возглавил хэтчбек EC180 китайского автогиганта BAIC. Всего за первые три квартала 2017-го их было продано 37,9 тысяч автомобилей.
В тройку также попали Nissan Leaf и Tesla Model S, с результатами продаж 35,4 и 33,2 тысячи штук соответственно. Совсем немного им уступила модель Geely Zhidou – 32,6 тысячи штук.
В топ-10 самых популярных электрокаров в мире также попали Tesla Model X (23,5 тысячи), Renault Zoe (23,2 тысячи), BYD Surui (21,7 тысячи), Geely Emgrand EV (16,5 тысячи), Chevrolet Bolt EV (16 тысячи) и JAC IEV5 (15,3 тысячи).
Теги: Китай, рейтинг, электромобиль
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