"Китайцы" заняли половину ТОП-10 самых популярных электрокаров

13.11.2017 13:05

Сразу 5 китайских электромобилей попали в топ-10 самых продаваемых в этом сегменте авторынка, в том числе и на лидирующие позиции, сообщает Телеканал новостей «24».

Так, по данным JATO Dynamics, которые провели специальное исследование мирового автомобильного рынка, топ-10 самых популярных электрокаров в мире в период января-сентября 2017-го возглавил хэтчбек EC180 китайского автогиганта BAIC. Всего за первые три квартала 2017-го их было продано 37,9 тысяч автомобилей.

В тройку также попали Nissan Leaf и Tesla Model S, с результатами продаж 35,4 и 33,2 тысячи штук соответственно. Совсем немного им уступила модель Geely Zhidou – 32,6 тысячи штук.

В топ-10 самых популярных электрокаров в мире также попали Tesla Model X (23,5 тысячи), Renault Zoe (23,2 тысячи), BYD Surui (21,7 тысячи), Geely Emgrand EV (16,5 тысячи), Chevrolet Bolt EV (16 тысячи) и JAC IEV5 (15,3 тысячи).