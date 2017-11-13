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В США успешно запустили американо-украинскую ракету "Антарес" (ВИДЕО)
12 ноября с космодрома NASA "Уоллопс Айленд", что располагается в американском штате Вирджиния, был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя "Антарес", которая должна доставить грузовой модуль "Сигнус" на Международную космическую станцию. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook, передает Телеканал новостей «24».
"Проект "Антарес" является примером успешного взаимодействия компаний космической отрасли Украины и Соединенных Штатов в сфере мирного исследования космического пространства. Только этот запуск — это около 40 миллионов долларов инвестиций в космическую отрасль Украины, и работа более чем 25 тысяч специалистов", — подчеркнули дипломаты .
Справка: Проект "Антарес" был создан американской корпорацией "Орбитал АТК" с участием иностранных партнеров, в том числе ряда украинских предприятий. Основную конструкцию первой ступени ракеты разработало конструкторское бюро "Южное" и впоследствии изготовил Южный машиностроительный завод в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА" , "РАПИД" (Чернигов).
Теги: Украина, США, запуск, ракета
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