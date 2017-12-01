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Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга
Зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга.
Ученые из Университета Корё (Сеул) провели исследование биохимии мозга девятнадцати человек, средний возраст которых составил 16 лет, страдающих от интернет-зависимости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.
В ходе исследования ученые с помощью магнитно-резонансной спектроскопии измерили содержание в мозге испытуемых двух нейромедиаторов — гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и глутамата.
В эксперименте была и контрольная группа, состоявшая из здоровых участников. ГАМК — это нейромедиатор, который оказывает тормозящий эффект на нейроны. К примеру, именно повышением содержания ГАМК под действием алкоголя объясняется «отупляющее» действие спиртного.
Кроме того, ГАМК подавляет нежелательные мысли. Глутамат же, наоборот, оказывает возбуждающий эффект. Сначала содержание нейромедиаторов измерили у всех участников эксперимента. После этого двенадцать человек из экспериментальной группы в течение девяти недель проходили курс когнитивно-поведенческой терапии, который должен был помочь им избавиться от зависимости.
После курса уровень нейромедиаторов снова измерили. Оказалось, что у участников эксперимента с интернет- и смартфон-завивисмостью содержание ГАМК преобладает над глутаматом в передней поясной коре — области мозга, которая принимает участие в принятии решений, ожидании награды, эмпатии и эмоциях. У тех участников, которые прошел курс терапии, соотношение ГАМК к глутамату стало нормальным или приблизилось к нему.
Ученые сравнили свои результаты с похожими исследованиями, посвященными связи между содержанием ГАМК, депрессией и тревожностью.
По словам ученых, соотношение ГАМК и глутамата коррелировало с зависимостью от интернета и смартфонов, подобно тому, как оно связано и в случаях с депрессией и тревожным расстройством.
Результаты исследования будут представлены 30 ноября на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки. Ранее коллектив американских ученых связал чрезмерное использование гаджетов с повышенным риском депрессий и суицидов у подростков.
Теги: Донбасс, здоровье, зависимость, смартфон
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