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Архив - Наука и технологии

Названы имена первых биткоиновых миллиардеров

04.12.2017 11:00
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Названы имена первых биткоиновых миллиардеров

Братья Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы стали первыми миллиардерами, заработавшими свое состояние благодаря инвестициям в биткоин. В 2013 году они приобрели криптовалюты на 11 млн долл. С тех пор курс биткоина вырос почти в 100 раз, на прошлой неделе достигнув 11 395 долл, сообщает телеканал 112 Украина.
В СМИ отмечают, что рост курса биткоинов превратил в миллионеров многих ранних инвесторов этой валюты, но братья Уинклвоссы считаются первыми публичными фигурами, превратившими свои инвестиции в более чем миллиард долларов.
Напомним, братья Уинклвоссы известны тем, что длительное время судились с Марком Цукербергом, утверждая, что тот украл идею их сайта для Facebook. В итоге им удалось отсудить у Цукерберга 65 млн долл.
Следует отметить, что другим обладателем более миллиарда долларов в биткойнах является основатель криптовалюты Сатоши Накамото.



Теги: инвестиции, миллиардер, биткоин
 
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