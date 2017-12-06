Microsoft и Qualcomm представили Windows-ноутбуки на "смартфонных" процессорах

06.12.2017 17:00

Компании Microsoft и Qualcomm официально представили устройства на процессорах с архитектурой ARM под управлением ОС Windows 10 с емкой батареей, сообщает Новое время.

Этими устройствами стали трансформер HP Envy x2 и гибридный мобильный ПК ASUS NovaGo.

Новые ноутбуки оборудованы процессором Qualcomm Snapdragon 835. Внешне эти устройства почти не отличаются от гаджетов с процессорами Intel. Как отмечают журналисты, на них работает "большая часть программного обеспечения, которую вы ожидаете увидеть на ноутбуке". Для этого в операционной системе используется программная эмуляция архитектуры x86.

Разработчики отметили отсутствие режима гибернации в новых устройствах . Вместо того, чтобы впасть в сон в случае отсутствия активности со стороны пользователя, система просто снижает уровень энергопотребления до минимально допустимого значения. Без подзаряда гаджеты должны работать в течение приблизительно 20-22 часов активного использования, например - при просмотре видео, в разы превосходя решения с процессорами Intel.

HP Envy x2 оснащается 12-дюймовым дисплеем с разрешением 1920*1280 пикселей, а ASUS NovaGo - 13,3-дюймовым FullHD-дисплеем. Оба устройства получили от 4 до 8 ГБ оперативной памяти и накопители объемом до 256 ГБ.

Ноутбуки работают под управлением Windows 10 S, но до 30 сентября 2018 года возможно бесплатное обновление до Windows 10 Pro. В числе особенностей HP Envy x2 и ASUS NovaGo оказался также доступ к LTE-сетям с передачей данных на скорости до 1 Гбит/с.

NovaGo начнут продавать в США, Китае, Италии, Великобритании, Франции, Германии и Тайване. Срок выпуска пока не объявлен. HP Envy x2 поступит в продажу весной 2018 года.