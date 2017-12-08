«Киевпасстранс» запустил электронную книгу жалоб

08.12.2017 11:20

Отныне высказать пожелания и предложения «Киевпасстранс» можно с помощью смартфона и сервиса «Каратель». Данное новшество должно добавить объективности проекту-опросу «Пассажирский контроль». Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует интернет-газета "Вести".

Чтобы воспользоваться сервисом «Каратель», нужно загрузить на смартфон одноименное мобильное приложение. В меню приложения есть опция «Книга жалоб». На данном виджете каждый зарегистрированный пользователь с помощью смартфона может внести предложения или пожаловаться на нарушения, направив сообщение непосредственно в КП «Киевпастранс».