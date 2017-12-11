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Архив - Наука и технологии

Представлены первые в мире кроссовки с графеновой подошвой (ВИДЕО)

11.12.2017 10:00
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Представлены первые в мире кроссовки с графеновой подошвой (ВИДЕО)

Британская компания inov-8 представила обувь на графеновой подошве G-Series. При добавлении к стандартному для подошвы каучуку графена, прочность обуви увеличивается на 50%. Она становится эластичнее и устойчивее к износу. Инновационные кроссовки планируются к выходу на рынок в 2018 году, сообщает сайт Vesti.lv.
Как заявил доктор Аравинд Виджайарагхаван из Манчестерского университета, «Графен можно сгибать, растягивать и складывать, не опасаясь повреждений. Наша уникальная технология позволяет создавать обувь, которая в 2 раза прочнее обычной. Обогащенная графеном резина может лучше сцепляться со всеми поверхностями. Это революционный продукт, который будет иметь огромное влияние на рынок спортивной обуви. Кроме того, графеновое покрытие со временем можно восстанавливать, еще больше продлевая срок службы обуви».



Теги: Великобритания, графен, кроссовки
 
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