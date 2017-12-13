Автомобили Mazda "овладели" украинским языком

13.12.2017 12:55

С 7 декабря 2017 года на автомобилях Mazda, приобретенных у официальных дилеров в Украине, стал доступен украинский язык в меню бортовой системы MZD-Connect и в картах навигационной системы, сообщает Телеканал новостей «24».

Украинский интерфейс появился вместе с обновлением программного обеспечения (ПО) версии 59.00.532 A, которая распространяется на модели, оборудованные современной системой MZD-Connect, а именно:

– Mazda3 Skyactiv – начиная с производства в августе 2013 года,

– Mazda6 Skyactiv – начиная с производства в январе 2015 года,

– CX-5 Skyactiv – начиная с производства в январе 2015 года,

– Mazda2 Skyactiv – начиная с производства в июне 2015 года,

– а также на новые модели СХ-3 и СХ-9.

Кроме того, вышло обновление навигационных карт с украинским языком, но чтобы это увидеть и воспользоваться, необходимо обновить не только карты, но и прошивку ПО.