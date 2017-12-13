Госструктурам США запретили использовть антивирус Касперского

13.12.2017 11:50

Президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование программного обеспечения компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Президент Дональд Трамп подписал во вторник законопроект, запрещающий использовать Kaspersky Lab в правительстве США”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что ранее запрет был одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

По информации издания, причиной такого решения стали опасения, что программные продукты российского производства использовались спецслужбами РФ для шпионажа.