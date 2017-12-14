В Греции изобрели стол-кровать

14.12.2017 12:50

Греческие дизайнеры создали стол-трансформер, в котором можно спать. Это изобретение является удобным для трудоголиков, которые, чтобы не тратить время на дорогу, часто ночуют на работе, сообщает Gazeta.ua.

Теперь можно работать допоздна и потом отдыхать на рабочем месте, которое быстро превращается в односпальную кровать.

Изделие выполнено из дерева, покрытого лаком. Длина - 2 метра, ширина - 80 см, что делает его вполне пригодным для комфортного сна.

В торцах стола-кровати есть специальные деревянные панели. Одна для регулируемого изголовья, а вторая позволяет прикрепить телевизор. Внутри конструкции находится мягкий матрас.