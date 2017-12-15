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Эксперты подсчитали ежесекундный доход компании Apple
15.12.2017 09:45
Доход компании Apple за 1 секунду составляет примерно $1444 доллара. По этому показателю "яблочный гигант" опередил все остальные публичные коммерческие компании мира. Соответствующие результаты недавно проведенного исследования опубликовала компания TitleMax, сообщает СТРАНА.ua.
Ближайшим конкурентом Apple по этому показателю среди компаний IT-сферы оказался холдинг Alphabet, куда входит и корпорация Google. Alphabet в секунду зарабатывает около $615. Следом за ним идет Microsoft с доходом в $531 в секунду.
Согласно результатам исследования компания Facebook получает значительно меньше - "лишь" $323 в секунду.
Помимо того, что у Apple оказались самые высокие доходы, компания также и стоит дороже остальных - ее оценили в $756 миллиардов.
Теги: доход, Apple, секунда
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