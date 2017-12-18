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SpaceX впервые запустила б/у космический корабль

18.12.2017 16:00
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SpaceX впервые запустила б/у космический корабль

Компания Илона Маска SpaceX впервые в истории повторно запустила космический грузовик Dragon. Операция была произведена с помощью ракеты Falcon 9, чья первая ступень также использовалась повторно, сообщает ABCnews.
После повторного запуска первая ступень Falcon 9 вновь успешно приземлилась, а Dragon вышел на нужную орбиту и благополучно пристыковался к МКС.
Космический грузовик Dragon доставил на космическую станцию 2,2 тонны полезного груза, из которых 1,5 тонны приходится на научный груз, запасы для экипажа и различное оборудование.
Эта капсула уже использовалалсь в 2015 году. Первая ступень Falcon 9 использовалась при запуске летом 2017 года.



Теги: МКС, запуск, SpaceX, Dragon
 
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