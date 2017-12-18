У электрогрузовика «Tesla Semi» появился конкурент

18.12.2017 13:10

У электрического грузовика Илона Маска появился конкурент. Прототип собственного «Tesla Semi» представил стартап Thor Trucks из Лос-Анджелеса, сообщает Autoua.net.

К разработке электрогрузовика под названием Thor ET-One основатели стартапа привлекли бывших сотрудников Faraday Future, Navistar и китайской компании BYD.

Тягач грузоподъемностью 36 тонн и запасом хода до 480 км построен на модифицированной платформе грузовика Navistar и укомплектован усиленными мостами Dana. Для Thor ET-One разработчики выбрали электродвигатели канадской компании TM4. В зависимости от модификации мощность силовой установки колеблется в пределах 300 - 700 л.с.

На рынок Thor ET-One планируют поставить до 2019 года. Предварительная стоимость модели с запасом хода 160 км - $150 тысяч, а с 480 км - $250 тысяч.