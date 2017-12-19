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Архив - Наука и технологии

Дуров объяснил сбои в работе Telegram популярностью мессенджера

19.12.2017 09:30
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Дуров объяснил сбои в работе Telegram популярностью мессенджера

В понедельник, 18 декабря, у пользователей мессенджера Telegram возникли проблемы по всему миру, сообщает Телеканал новостей «24».
Многочисленные сбои были зафиксированы в Италии, Украине, Белоруссии, России, Испании и Великобритании.
Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил сбои в работе мессенджера и объяснил это большим ростом трафика.
"Из-за неимоверно большого роста трафика в последнее время сообщения доставлялись медленнее, чем обычно. Мы внесли некоторые изменения, все должно быть хорошо", – написал Павел Дуров.



Теги: причины, мессенджер, сбой, Павел Дуров
 
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