В Австралии нашли "вымершую" сумчатую мышь

19.12.2017 13:40

В Австралии нашли животное, которое сто лет считали вымершим или практически исчезнувшим, сообщает TUT.BY.

До недавнего времени считалось, что гребнехвостая мульгара (маленькое плотоядное сумчатое животное) вымерла около полувека назад или живет в далеких частях австралийской пустыни, в которых не бывает человек. Тем не менее недавно ученые обнаружили одну из особей мульгары в национальном парке Старт. Находка была сделана во время обычного мониторинга окружающей среды.

Животное весит около 150 граммов и имеет светлый мех и хвост с характерным черным гребнем. Когда-то мульгара была широко распространена в пустынях внутренней Австралии, но ее число резко сократилось из-за кроликов, кошек и лисиц.

Хотя животное похоже на мышь, оно близко к тасманскому дьяволу. Это - вид хищных сумчатых млекопитающих.