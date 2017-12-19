Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Австралии нашли "вымершую" сумчатую мышь

19.12.2017 13:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Австралии нашли "вымершую" сумчатую мышь

В Австралии нашли животное, которое сто лет считали вымершим или практически исчезнувшим, сообщает TUT.BY.
До недавнего времени считалось, что гребнехвостая мульгара (маленькое плотоядное сумчатое животное) вымерла около полувека назад или живет в далеких частях австралийской пустыни, в которых не бывает человек. Тем не менее недавно ученые обнаружили одну из особей мульгары в национальном парке Старт. Находка была сделана во время обычного мониторинга окружающей среды.
Животное весит около 150 граммов и имеет светлый мех и хвост с характерным черным гребнем. Когда-то мульгара была широко распространена в пустынях внутренней Австралии, но ее число резко сократилось из-за кроликов, кошек и лисиц.
Хотя животное похоже на мышь, оно близко к тасманскому дьяволу. Это - вид хищных сумчатых млекопитающих.



Теги: Австралия, вымерший вид, находка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх