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Американка родила дочь-ровесницу

20.12.2017 15:00
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Американка родила дочь-ровесницу

В американском штате Теннесси 26-летняя Тина Гибсон стала мамой девочки, которая появилась на свет из эмбриона, замороженного 24 года назад, сообщает ICTV.
Гибсон забеременела в марте этого года после того, как ей в матку поместили эмбрион, долгое время находившийся в заморозке, а 25 ноября родила здорового ребенка. Счастливые родители назвали дочку Эммой.
Ученые Университета Теннесси назвали этот случай уникальным, поскольку Эмма стала первым ребенком, эмбрион которого провел в заморозке так долго.
Таким образом, дочка всего на год с небольшим младше своей матери.



Теги: США, роды, эмбрион, заморозка
 
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