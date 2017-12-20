Американка родила дочь-ровесницу

20.12.2017 15:00

В американском штате Теннесси 26-летняя Тина Гибсон стала мамой девочки, которая появилась на свет из эмбриона, замороженного 24 года назад, сообщает ICTV.

Гибсон забеременела в марте этого года после того, как ей в матку поместили эмбрион, долгое время находившийся в заморозке, а 25 ноября родила здорового ребенка. Счастливые родители назвали дочку Эммой.

Ученые Университета Теннесси назвали этот случай уникальным, поскольку Эмма стала первым ребенком, эмбрион которого провел в заморозке так долго.

Таким образом, дочка всего на год с небольшим младше своей матери.