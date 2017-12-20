Капсула Hyperloop установила новый рекорд скорости

20.12.2017 11:10

Инженерам компании Virgin Hyperloop One удалось разогнать капсулу сверхскоростного поезда до 240 миль в час, то есть до 387 км/ч, сообщает Новое время.

Рекорд был установлен на испытательном полигоне в пустыне штата Невада, к северу от Лас-Вегаса. 8,5-метровый прототип развил такую скорость на тестовом участке трассы длиной 487 метров, где была создана почти безвоздушная среда - примерно такое же давление сохраняется на высоте 60 километров над поверхностью Земли.