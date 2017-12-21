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Архив - Наука и технологии

На Apple подали в суд за кражу логотипа

21.12.2017 10:00
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На Apple подали в суд за кражу логотипа

Компания Apple сейчас участвует в судебном процессе с китайским брендом одежды под названием KON. Представители KON уверяют, что новый логотип App Store в текущей прошивке iOS и MacOS украден у них, сообщает Новое время.
Еще в августе этого года, Apple заменил логотип App Store, состоящий из карандаша, линейки и кисточки, на новый, с изображением трех простых палочек. Очень похожий логотип китайская компания KON использует с 2009 года.
Разница между логотипами Apple и KON - в цвете и форме начертания палочек. KON потребовала от Apple публичных извинений, денежной компенсации и прекращения продажи устройств, которые содержат логотип.
Народный суд Пекина принял это дело к рассмотрению, и решение можно ожидать в ближайшие пару недель. Пока неясно, что произойдет, если суд примет решение в пользу KON. Подобное дело против китайского производителя компания Apple уже проигрывала.



Теги: Китай, суд, Apple, логотип
 
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