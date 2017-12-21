Все рубрики раздела
- Официальный сайт "ДНР" атаковали хакеры11:08
- К Земле приближается огромный "череп"08:36
- Илон Маск показал первые фото межпланетной ракеты Falcon Heavy15:15
- "Украинский Uber" отказывается от Ланосов13:16
- На Apple подали в суд за кражу логотипа10:00
- Американка родила дочь-ровесницу15:00
- Капсула Hyperloop установила новый рекорд скорости11:10
- Искусственный интеллект выиграл в покер два миллиона долларов из-за необычной стратегии09:01
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- В Австралии запустили первый в мире “солнечный” поезд15:10
"Украинский Uber" отказывается от Ланосов
Онлайн-сервис заказа авто Uklon откажется от Ланосов в 2018 году. Об этом сказано в пресс-релизе сервиса, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Uklon дорос до уровня, когда может предложить своим пассажирам поездки только на комфортных авто. Мы рады сделать такой подарок нашим пользователям", - отметил основатель и СЕО компании Виталий Дятленко.
Он отметил, что некоторые сервисы уже анонсировали, что станут "службой без Ланосов", но у них не получилось. "При этом, та модель вывоза пассажиров, которую внедрил и развивает в Украине Uklon, позволяет обойтись без Ланосов", - считает Дятленко.
По его словам, недавний запуск драйверского приложения Uklon Driver вызвал большой приток водителей.
"Ланосы в нашей службе еще остались, но новые брать прекратили. Среди оставшихся - только те, которые подходят по водительским рейтингам и состоянию автомобиля. Если рейтинг падает - отключаем. Уверен, по окончанию 2018 года Uklon придет к полному отсутствию Ланосов в сервисе", - заявил Дятленко.
Теги: такси, Ланос, отказ
- Що робити ВПО, якщо роботодавець - на тимчасово непідконтрольній території?11:28
- Танки, гаубицы и самоходки замечены с воздуха в ОРЛО11:19
- Луганщину спасли почти от 40 взрывных опасностей11:07
- Авдеевка пострадала от набега вандалов10:55
- Члены "ДНР" ходили с щупами10:44
- Соцсети: в Луганске, угостившись на ярмарке, люди попали в больницу10:27
- Ходаковский опубликовал важный документ и сравнил главаря "ДНР" с Винни-Пухом10:15
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения09:56
- В зоне АТО осколок убил мирного жителя09:46
- Оккупантов Донбасса просят не удивляться, если снова начнут взлетать на воздух военные склады09:33
- Позитивный Пряник помогает воинам АТО: появилось видео11:38
- Що робити ВПО, якщо роботодавець - на тимчасово непідконтрольній території?11:28
- Танки, гаубицы и самоходки замечены с воздуха в ОРЛО11:19
- Луганщину спасли почти от 40 взрывных опасностей11:07
- Авдеевка пострадала от набега вандалов10:55
- Члены "ДНР" ходили с щупами10:44
- Соцсети: в Луганске, угостившись на ярмарке, люди попали в больницу10:27
- Ходаковский опубликовал важный документ и сравнил главаря "ДНР" с Винни-Пухом10:15
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения09:56
- В зоне АТО осколок убил мирного жителя09:46
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- В Киеве запахло кровью: собирается Антимайдан