LG создала первый в мире 8K OLED-дисплей

02.01.2018 13:00

LG Display привезет на выставку CES 2018 огромную 88-дюймовую OLED-панель с рекордным 8K-разрешением 7680x4320 пикселей, сообщает gagadget.com.

Новейшая разработка компании — это еще и самый большой дисплей на органических светодиодах. До сих пор в линейке LG были OLED-экраны с диагональю до 77 дюймов и «всего лишь» 4K-разрешением. Формат 8K предлагает в четыре раза больше пикселей (33 миллиона!), хотя при 88 дюймах разницу в четкости изображения между 8K и 4K UHD можно будет заметить только на расстоянии меньше метра.

К слову, Samsung обещала показать на CES 2018 свой 8K-телевизор на квантовых точках — QLED. Официальный анонс модели состоится в самое ближайшее время.