В США разработали робокошку-сиделку

02.01.2018 09:30

Американские специалисты из Брауновского университета разработали специальную кошку-робота, которая будет помогать людям преклонного возраста, сообщает Телеканал новостей «24».

В основе такой робокошки лежит искусственный интеллект. Ухаживать за механическими животными не нужно, они обходятся без воды и без прогулок.

Кошки-роботы помогут старикам вспомнить о забытых вещах, найти потерянные предметы, вовремя записаться к врачу. Ученые надеются, что роботы станут незаменимыми друзьями человека.

К слову, на рынке уже есть аналоги таких робокошек. Их цена колеблется в пределах 500 долларов.