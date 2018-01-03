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Американские ученые создают неуязвимый для хакеров компьютер
Группа ученых из университета Мичигана (УМ) создаст компьютер Morpheus, который будет постоянно менять расположение критических данных и тем самым станет неуязвимым к хакерским атакам, сообщает Новое время.
Университет Мичигана (США) получил грант $3,6 млн от Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) на разработку суперзащищенного компьютера.
Профессор УМ по информатике и инженерии Тодд Остин, который возглавляет проект, предложил подход к кибербезопасности, который резко отличается от распространенного сейчас. Нынешнюю модель он назвал "поставь патч и молись". В Morpheus предусмотрена новая аппаратная часть, которая должна обеспечить быстрый перенос и исчезновение данных.
"Мы создаем головоломку, которую невозможно решить. Это похоже на кубик Рубика, и каждый раз, когда вы моргаете, я его меняю", - рассказал Остин. По его словам, Morpheus будет постоянно перемешивать критические данные и их расположение в системе. Поэтому хакеры не будут иметь достаточно времени и ресурсов для проведения успешных атак.
Теги: США, компьютер, хакер, кубик Рубика, защита
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