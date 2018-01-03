Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Американские ученые создают неуязвимый для хакеров компьютер

03.01.2018 09:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Американские ученые создают неуязвимый для хакеров компьютер

Группа ученых из университета Мичигана (УМ) создаст компьютер Morpheus, который будет постоянно менять расположение критических данных и тем самым станет неуязвимым к хакерским атакам, сообщает Новое время.
Университет Мичигана (США) получил грант $3,6 млн от Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) на разработку суперзащищенного компьютера.
Профессор УМ по информатике и инженерии Тодд Остин, который возглавляет проект, предложил подход к кибербезопасности, который резко отличается от распространенного сейчас. Нынешнюю модель он назвал "поставь патч и молись". В Morpheus предусмотрена новая аппаратная часть, которая должна обеспечить быстрый перенос и исчезновение данных.
"Мы создаем головоломку, которую невозможно решить. Это похоже на кубик Рубика, и каждый раз, когда вы моргаете, я его меняю", - рассказал Остин. По его словам, Morpheus будет постоянно перемешивать критические данные и их расположение в системе. Поэтому хакеры не будут иметь достаточно времени и ресурсов для проведения успешных атак.



Теги: США, компьютер, хакер, кубик Рубика, защита
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх