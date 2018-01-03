В ночном клубе Праги начал работать робот-диджей (ВИДЕО)

03.01.2018 13:55

Робот-диджей начал работать в пражском ночном клубе. Робот по имени Kука умеет самостоятельно подбирать и воспроизводить музыкальные треки, а также ритмично двигаться, сообщает Gazeta.ua.

Кука имеет две механизированные руки, которые переключают пластинки на DJ-микшере. У робота встроили специальное программное обеспечение, которое позволяет машине самостоятельно выбирать композиции и даже умело их" миксовать".