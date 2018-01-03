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В ночном клубе Праги начал работать робот-диджей (ВИДЕО)
03.01.2018 13:55
Робот-диджей начал работать в пражском ночном клубе. Робот по имени Kука умеет самостоятельно подбирать и воспроизводить музыкальные треки, а также ритмично двигаться, сообщает Gazeta.ua.
Кука имеет две механизированные руки, которые переключают пластинки на DJ-микшере. У робота встроили специальное программное обеспечение, которое позволяет машине самостоятельно выбирать композиции и даже умело их" миксовать".
Теги: робот, Прага
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