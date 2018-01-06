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Microsoft создала «умную» дверь для домашних животных (ВИДЕО)
Microsoft продемонстрировала «умную» дверь, способную распознавать домашних питомцев, прежде чем пустить их в дом, сообщает сайт news.microsoft.com.
Когда питомец подходит к ней, компьютер захватывает изображение с камеры и пропускает его через программу распознавания изображений. Она заранее натренирована на мордочки домашних питомцев и впускает только своих. Часто чужие коты воруют корм из мисок менее проворных соседей. Подобные проблемы обычно возникают в загородной местности, где животные не заперты по домам, а разгуливают где хотят.
Благодаря использованию в устройстве ОС Windows 10 IoT Core «умную» дверь не только легко программировать, но и можно подключить к Microsoft Azure, чтобы использовать все преимущества облачных технологий. Например, отправлять себе сообщение или фотографию каждый раз, когда питомец выходит из дома или возвращается.
Теги: Microsoft, домашние животные, дверь
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