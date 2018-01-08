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Acer представила самый тонкий ноутбук в мире

08.01.2018 10:20
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Acer представила самый тонкий ноутбук в мире

Самый тонкий ноутбук из ныне представленных на мировом рынке в рамках выставки CES 2018 в Лас-Вегасе презентовала накануне компания Acer. Толщина новинки под названием Swift 7 составляет всего 8,98 мм, сообщает VistaNews.
Девайс оснащён алюминиевым корпусом и 14-дюймовым IPS-экраном с Full HD-разрешением. В качестве процессора выступает чип Intel Core i7. Объём ОЗУ LPDDR3 составляет 8 Гбайт, на жёстком диске предусмотрено 256 Гбайт. Помимо прочего, новинка имеет LTE-модем, подсветку клавиатуры, сканер отпечатков пальцев и аккумуляторную батарею, обеспечивающую до 10 часов автономной работы. Цена компьютера – 1699 долларов, продажи стартуют в марте. К слову, Swift 7 стал не единственным лэптопом, который Acer привезла в Лас-Вегас. Накануне здесь также дебютировал ноутбук-трансформер Acer Spin 3 2018, бюджетный хромбук Acer Chromebook 11 и игровой ноутбук Acer Nitro 5.



Теги: ноутбук, Acer, презентация
 
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