Acer представила самый тонкий ноутбук в мире

08.01.2018 10:20

Самый тонкий ноутбук из ныне представленных на мировом рынке в рамках выставки CES 2018 в Лас-Вегасе презентовала накануне компания Acer. Толщина новинки под названием Swift 7 составляет всего 8,98 мм, сообщает VistaNews.

Девайс оснащён алюминиевым корпусом и 14-дюймовым IPS-экраном с Full HD-разрешением. В качестве процессора выступает чип Intel Core i7. Объём ОЗУ LPDDR3 составляет 8 Гбайт, на жёстком диске предусмотрено 256 Гбайт. Помимо прочего, новинка имеет LTE-модем, подсветку клавиатуры, сканер отпечатков пальцев и аккумуляторную батарею, обеспечивающую до 10 часов автономной работы. Цена компьютера – 1699 долларов, продажи стартуют в марте. К слову, Swift 7 стал не единственным лэптопом, который Acer привезла в Лас-Вегас. Накануне здесь также дебютировал ноутбук-трансформер Acer Spin 3 2018, бюджетный хромбук Acer Chromebook 11 и игровой ноутбук Acer Nitro 5.