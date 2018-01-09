"Алло" запускает виртуальный магазин

09.01.2018 14:15

Ритейлер бытовой техники "Алло" запускает мобильное приложение для iOS - Allo Virtual Shop. Об этом сообщил маркетинг-директор Евгений Резуев, передает LIGA.net.

Как говорится в описании, это мобильное приложение с дополненной реальностью, благодаря которому пользователь может попасть в виртуальный магазин и заказать выбранные товары.

В магазин с дополненной реальностью можно будет войти с любого iPhone начиная с "пятерки" и ОС не менее "десятки". Скоро ожидается и выпуск приложения для Android.