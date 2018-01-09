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Японский астронавт вырос на 9 см за три недели на борту МКС
Астронавт из Японии Норисигэ Канаи заявил, что вырос на 9 см в течение трех недель пребывания на орбите Земли на борту Международной космической станции, сообщает РИА Новости Украина.
О стремительном росте Канаи написал в своем Twitter: "Я прошел медицинское обследование с измерением физическим параметров, и оказалось, что мой рост увеличился сразу на 9 см. Вот так я вытянулся за три недели", — отметил космонавт. "Такого не было со времен средних и старших классов школы, я теперь буду переживать, смогу ли уместиться в сиденье корабля "Союз", — пошутил японец.
Японское агентство аэрокосмических исследований отметило, что из-за отсутствия гравитации рост человека, как правило, увеличивается примерно на 1-2 см. Однако случаев столь большой прибавки в росте специалисты припомнить не смогли.
Теги: Япония, МКС, астронавт, рост
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