В Дружковке установили первую зарядную станцию для электромобилей

09.01.2018 16:00

В Дружковке заработала первая зарядная станция для электромобилей. Станция находится на улице Привокзальной и имеет один порт для зарядки, сообщает ОстроВ.

Сейчас в Дружковке есть 5-6 автомобилей, которым необходима подобная услуга. Однако в скором времени планируется создание частной службы электро-такси и установка в городе ещё нескольких зарядных станций.