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Архив - Наука и технологии

В Дружковке установили первую зарядную станцию для электромобилей

09.01.2018 16:00
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В Дружковке установили первую зарядную станцию для электромобилей

В Дружковке заработала первая зарядная станция для электромобилей. Станция находится на улице Привокзальной и имеет один порт для зарядки, сообщает ОстроВ.
Сейчас в Дружковке есть 5-6 автомобилей, которым необходима подобная услуга. Однако в скором времени планируется создание частной службы электро-такси и установка в городе ещё нескольких зарядных станций.



Теги: Донбасс, Дружковка, электромобиль, зарядная станция
 
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