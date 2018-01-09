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В Нидерландах придумали "видеокамеру времени"
Амстердамская компания Roader выпустила видеокамеру Time Machine Camera, которая "отматывает" время назад и записывает то, что мы почти упустили, сообщает ХАЙТЕК.
Большинство носимых камер дают только две опции: либо вы записываете все подряд и тратите часы на обработку материала, либо рискуете пропустить важное событие из-за того, что камера не оказалась вовремя под рукой.
Принцип действия новой "видеокамеры времени" заключается в следующем: в состоянии готовности она фиксирует все, что происходит, но если нажать на кнопку съемки, записывает последние 10 секунд перед нажатием, а потом еще 10 секунд. В итоге получаются 20-секундные клипы. Камеру можно носить на себе постоянно — главное, не забыть включить питание.
Видео пишется в двух потоках. Один форматируется в разрешении 640х640 при 30 кадрах в секунду. Он автоматически пересылается на смартфон пользователя через Bluetooth, чтобы он мог решить, нужно ли сохранять этот клип. Если да, то можно загрузить второй клип, разрешение которого будет уже 1088х1088 при той же частоте кадров. Приложение работает как с iOS, так и с Android.
Теги: Нидерланды, видеокамера, машина времени
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