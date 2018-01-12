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На CES 2018 представлен секс-робот-трансформер (ВИДЕО)
12.01.2018 09:40
На выставке электроники CES 2018 компания Abyss Creations представила модульного секс-робота по имени Гармония. Пользователь может за одну минуту сменить не только парик, но также и лицо робота, сообщает ICTV.
В настройках робота можно также поменять тип личности, а кроме того – сохранить отдельный профиль. В целом производитель намерен создать для робота до 18 различных типов личности.
В будущем создатели намерены разработать до 30 непохожих друг на друга лиц, а также – разнообразные типы тела. С помощью акселерометров и датчиков, которыми разработчики планируют оснастить машины, они будут реагировать на прикосновения и частично двигаться.
Теги: робот, секс, выставка
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