Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

На CES 2018 представлен секс-робот-трансформер (ВИДЕО)

12.01.2018 09:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На CES 2018 представлен секс-робот-трансформер (ВИДЕО)

На выставке электроники CES 2018 компания Abyss Creations представила модульного секс-робота по имени Гармония. Пользователь может за одну минуту сменить не только парик, но также и лицо робота, сообщает ICTV.
В настройках робота можно также поменять тип личности, а кроме того – сохранить отдельный профиль. В целом производитель намерен создать для робота до 18 различных типов личности.
В будущем создатели намерены разработать до 30 непохожих друг на друга лиц, а также – разнообразные типы тела. С помощью акселерометров и датчиков, которыми разработчики планируют оснастить машины, они будут реагировать на прикосновения и частично двигаться.



Теги: робот, секс, выставка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх