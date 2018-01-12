На CES 2018 представлен секс-робот-трансформер (ВИДЕО)

12.01.2018 09:40

На выставке электроники CES 2018 компания Abyss Creations представила модульного секс-робота по имени Гармония. Пользователь может за одну минуту сменить не только парик, но также и лицо робота, сообщает ICTV.

В настройках робота можно также поменять тип личности, а кроме того – сохранить отдельный профиль. В целом производитель намерен создать для робота до 18 различных типов личности.

В будущем создатели намерены разработать до 30 непохожих друг на друга лиц, а также – разнообразные типы тела. С помощью акселерометров и датчиков, которыми разработчики планируют оснастить машины, они будут реагировать на прикосновения и частично двигаться.