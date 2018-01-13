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Анонс об измнении алгоритма новостной ленты Facebook стоил Цукербергу огромных средств
Состояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга упало на 2,9 млрд долл. после того, как стало известно, что социальная сеть поменяет алгоритм новостной ленты.
Об этом сообщает Bloomberg, уточняя, что после заявления о грядущих изменениях акции компании упали на 3,9%.
По данным издания, состояние Цукерберга упало до 74,4 млрд долл.
Ранее Марк Цукерберг сообщил, что в Facebook вскоре будет изменен алгоритм наполнения ленты новостей, что должно положительно сказаться на функционировании самой соцсети.
"Недавно мы получили обратную связь от нашего сообщества о том, что публикации от компаний, брендов и медиа вытесняют личные моменты, которые сближают нас друг с другом", - рассказал Цукерберг.
Согласно исследованию, проведенного компанией, было выяснено что использование соцсетей для общения с близкими положительно влияет на самочувствие людей.
"Когда эти изменения заработают, вы будете видеть меньше публичного контента, например публикаций от компаний, брендов и СМИ. Публичный контент, который вы видите, будет стандартизирован - это должно способствовать содержательному взаимодействию людей", - отметил основатель соцсети.
Теги: технология, мир, Интернет, социальная сеть, Марк Цукерберг, Фейсбук
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- Анонс об измнении алгоритма новостной ленты Facebook стоил Цукербергу огромных средств07:02
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