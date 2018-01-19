Apple выпустила "умную" зубную щетку

19.01.2018 10:25

На сайте компании Apple появилась умная зубная щетка, которую они разработали и изготовили совместно с производителем товаров для гигиены рта компанией Colgate, передает Joinfo.ua.

Щетка имеет название Colgate Smart Electronic Toothbrush E1, и ее уже можно приобрести на сайте, заказав ее из раздела "Аксессуары для iPhone". Покупателю такая щетка обойдется в $99.

В описании указано, что она умеет составлять карту рта и следить за тем, как тщательно пользователь чистит зубы. Данные передаются в приложение Colgate Connect через Bluetooth.

Разработчики предусмотрели и уход за полостью рта малышей. Так, в смарт-щетке предусмотрена мини-игра, в которой приложение дарит виртуальные монетки за регулярную и правильную чистку зубов.

Умная щетка работает только с айфоном, а купить ее вы сможете только в магазинах Apple. Также для ее работы Вам потребуется операционная система iOS 9 или более поздняя ее версия.