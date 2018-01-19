Найдена связь между глобальным потеплением и микроволновками

19.01.2018 11:00

Ученые из Манчестерского университета провели исследование воздействия микроволновой печи на окружающую среду. Пресс-релиз исследования доступен на сайте университета, сообщает inforesist.org.

Только в Евросоюзе СВЧ-печи вырабатывают в год столько же диоксида углерода, сколько 6,8 миллиона автомобилей. Такой объем выбросов является существенным фактором, который способствует глобальному потеплению, говорится в докладе.

При этом специалисты отмечают, что наибольший вред окружающей среде наносит низкая энергоэффективность СВЧ-печей. Ученые подсчитали, что в среднем по ЕС микроволновки потребляют количество электроэнергии, эквивалентное годовой выработке трех крупных газоэлектростанций.

Серьезное беспокойство у авторов исследования вызывают и проблемы утилизации. «Сегодня потребители склонны приобретать новую технику до того, как старая придет в негодность, так как электронные товары стали показателями статуса. В результате выброшенное оборудование лидирует среди прочих видов отходов», — заявил доктор Алехандро Гайего Шмидт.

Специалисты полагают, что лучшим способом уменьшить вредное воздействие СВЧ-печей будет работа с жителями, направленная на повышение эффективности использования бытовых приборов. Также владельцам микроволновок советуют корректировать время готовки в зависимости от типа продуктов и отключать электротехнику после использования.