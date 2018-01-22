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В США открывается первый в мире магазин без продавцов и кассиров
22.01.2018 12:10
Сегодня, 22 января, в США открывается первый в мире магазин без касс и продавцов. Об этом сообщается на сайте компании Amazon, передает сайт Подробности.
Компания завершила годовое тестирование нового проекта и теперь любой житель Сиэтла может воспользоваться инновационным магазином.
Покупателю нужно будет просто приложить смартфон к турникету у входа и взять нужные товары. Система, основанная на компьютерном зрении и технологии глубокого обучения, будет следить за тем, что посетитель берет с полок.
После выхода плата за покупки автоматически спишется с кредитной карты покупателя, подключенной к аккаунту Amazon.
Теги: магазин, продавец, искусственный интеллект, кассир, Amazon
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