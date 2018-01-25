Китайские ученые впервые клонировали приматов

25.01.2018 09:15

Используя те же инструменты, что и при клонировании овечки Долли, ученые из Китая клонировали макак, сообщает Телеканал новостей «24».

Две идентичные обезьянки родились восемь и шесть недель назад. Они стали первыми приматами, которых клонировали не разделением эмбриональной клетки, а путем переноса генетической информации с соматической клетки в яйцеклетку.

Фактически, успешное клонирование этих макак, делает возможным клонирование человека.

По словам ученых, их открытие можно использовать для медицинских исследований. Например, чтобы изучить заболевания в популяции генетически идентичных обезьян.