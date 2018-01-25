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Архив - Наука и технологии

Китайские ученые впервые клонировали приматов

25.01.2018 09:15
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Китайские ученые впервые клонировали приматов

Используя те же инструменты, что и при клонировании овечки Долли, ученые из Китая клонировали макак, сообщает Телеканал новостей «24».
Две идентичные обезьянки родились восемь и шесть недель назад. Они стали первыми приматами, которых клонировали не разделением эмбриональной клетки, а путем переноса генетической информации с соматической клетки в яйцеклетку.
Фактически, успешное клонирование этих макак, делает возможным клонирование человека.
По словам ученых, их открытие можно использовать для медицинских исследований. Например, чтобы изучить заболевания в популяции генетически идентичных обезьян.



Теги: Китай, генетика, клонирование, макака
 
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