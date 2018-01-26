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В Японии вывели "безотходные" бананы
26.01.2018 08:35
Японская исследовательская компания D&T Farms создала сорт банана со съедобной кожурой. Назвали его Монго, что в переводе означает "невероятный". Банан получается слаще обычного, и его кожуру можно есть вместе с мякотью, сообщает Gazeta.ua.
Такая кожура имеет высокую питательную ценность и содержит витамин B6, магний и аминокислоту, которая играет важную роль в работе нервной системы.
Отмечается, что выращивание бананов Монго обходится довольно дорого, и каждую неделю в магазин на западе страны привозят только десять фруктов. Один банан стоит 5,75 доллара (165 грн).
Теги: Япония, банан, сорт
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