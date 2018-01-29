Microsoft выпустила "антипатч" для проблемного обновления от Intel

29.01.2018 15:30

Microsoft выпустила обновление, отключающее неудачный патч Intel, который должен был решить проблему с широко известной уязвимостью Spectre, сообщает THG.ru.

В Microsoft особо подчеркнули, что выпущенный Intel патч от уязвимости Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) не только снижает производительность и стабильность работы системы, приводя к частым перезагрузкам, но и может стать причиной потери или повреждения данных. И для деактивации этого патча, Microsoft выпустила специальное обновление KB4078130, которое уже доступно в Центре обновлений Microsoft.

Обновление устанавливается в ручном режиме и совместимо с Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и всеми версиями Windows 10. При этом в компании отмечают, что, по данным на 25 января, не зафиксировано ни одного случая эксплуатации уязвимости Spectre Variant 2: Microsoft как бы намекает на отсутствие необходимости в патче, который не только закрывает саму уязвимость, но и снижает производительность системы и приводит к её нестабильности.

Что касается самой Intel, то компания пока не рекомендует устанавливать собственное обновление безопасности и продолжает тестировать его новую версию. Но сроки выхода апдейта, как и его эффективность до сих пор неизвестны.