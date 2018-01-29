Все рубрики раздела
- Microsoft выпустила "антипатч" для проблемного обновления от Intel15:30
- Nissan создал "беспилотные" шлепанцы (ВИДЕО)14:25
- В Детройте показали прототип четырехместного аэромобиля09:45
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- В Стокгольме запустили две беспилотных "маршрутки" (ВИДЕО)12:00
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- В Японии вывели "безотходные" бананы08:35
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Именем Шварценеггера назвали самую маленькую в мире муху16:00
- Китайские ученые впервые клонировали приматов09:15
Microsoft выпустила "антипатч" для проблемного обновления от Intel
Microsoft выпустила обновление, отключающее неудачный патч Intel, который должен был решить проблему с широко известной уязвимостью Spectre, сообщает THG.ru.
В Microsoft особо подчеркнули, что выпущенный Intel патч от уязвимости Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) не только снижает производительность и стабильность работы системы, приводя к частым перезагрузкам, но и может стать причиной потери или повреждения данных. И для деактивации этого патча, Microsoft выпустила специальное обновление KB4078130, которое уже доступно в Центре обновлений Microsoft.
Обновление устанавливается в ручном режиме и совместимо с Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и всеми версиями Windows 10. При этом в компании отмечают, что, по данным на 25 января, не зафиксировано ни одного случая эксплуатации уязвимости Spectre Variant 2: Microsoft как бы намекает на отсутствие необходимости в патче, который не только закрывает саму уязвимость, но и снижает производительность системы и приводит к её нестабильности.
Что касается самой Intel, то компания пока не рекомендует устанавливать собственное обновление безопасности и продолжает тестировать его новую версию. Но сроки выхода апдейта, как и его эффективность до сих пор неизвестны.
Теги: Microsoft, уязвимость, патч, Intel
- Microsoft пошел на рекорд: 13 патчей в одном обновлении
- Microsoft приготовила большой набор патчей
- Microsoft выпустил порцию "заплаток" для офисных пакетов
- Microsoft готовит очередную порцию патчей
- Пользователей Internet Explorer 7 атакуют киберпреступники
- Microsoft готовит новый набор патчей для "дыр" в программах
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное17:15
- Боевики минируют территории в районе Горловки и Брянки16:40
- В аптеках Луганска изъяли украинские лекарства15:40
- Мариупольцы с подельником из “ЛНР” выманивали деньги у пенсионеров14:35
- В ОРДО ввели ограничение на продажу сим-карт «Феникса»11:40
- Сторонник «ДНР» -«властям ОРДО»: «Вас проклинают тысячи людей»11:10
- Гройсман рассказал о дальнейших этапах децентрализации20:40
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Порошенко назвал главное условие для победы над Россией - кадры20:01
- «Газовые» вандалы в Мариуполе разбивают счетчики19:48
- Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии разграничения19:30
- Житель Мариуполя организовал международный канал торговли людьми19:15
- Поранення виявилися смертельними: стало відомо про другу жертву стрілянини в Києві18:58
- На грани: стало известно, почему Трамп не пойдет Путину на уступки18:40
- Почему РФ не покинет Донбасс: названы главные причины18:20
- «ДНР» предлагает Vodafone запустить связь в ОРДО через Россию18:03
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным20:20
- Пять простых правил, как похудеть во время сна16:50
- Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты16:20
- Общий гороскоп на февраль 2018 года13:32
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Как состояние зубов оказывают влияние на все тело09:00
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Одной достаточно: эта привычка загонит вас в могилу08:30
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ08:11
- Супрун призвала украинцев не ждать болезни и вакцинироваться07:48
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- Это должны знать все переселенцы
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину