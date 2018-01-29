В Детройте показали прототип четырехместного аэромобиля

29.01.2018 09:45

Компания Airspace Experience Technologies (AirSpaceX) представила прототип нового летательного аппарата Mobi-One. Презентация состоялась на международном автосалоне в Детройте (США), сообщает СТРАНА.ua.

Прототип Mobi-One презентовали в уменьшенном размере. Аппарат способен вертикально взлетать и садиться и предназначен для перевозки пассажиров и грузов на скорости до 400 км/ч.

Летающий автомобиль Mobi-One ориентирован на то, чтобы обеспечить рынок экологически чистым и быстрым транспортным средством для перемещения внутри города. Аппарат использует четыре электродвигателя с крыльями, благодаря которым, как заявляет производитель, Mobi-One производит меньше шума, чем вертолет.

Он рассчитан на перевозку от двух до четырех пассажиров, а также груза весом до 200 кг. При скорости в 241 км/ч полностью загруженный Mobi-One способен пролететь около 104 км.

Внутри Mobi-One предусмотрена технология, обеспечивающая высокоскоростной доступ к Интернету. Помимо пассажирских и грузовых перевозок он также может использоваться для медицинской и аварийной эвакуации.