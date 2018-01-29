Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Детройте показали прототип четырехместного аэромобиля

29.01.2018 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Детройте показали прототип четырехместного аэромобиля

Компания Airspace Experience Technologies (AirSpaceX) представила прототип нового летательного аппарата Mobi-One. Презентация состоялась на международном автосалоне в Детройте (США), сообщает СТРАНА.ua.
Прототип Mobi-One презентовали в уменьшенном размере. Аппарат способен вертикально взлетать и садиться и предназначен для перевозки пассажиров и грузов на скорости до 400 км/ч.
Летающий автомобиль Mobi-One ориентирован на то, чтобы обеспечить рынок экологически чистым и быстрым транспортным средством для перемещения внутри города. Аппарат использует четыре электродвигателя с крыльями, благодаря которым, как заявляет производитель, Mobi-One производит меньше шума, чем вертолет.
Он рассчитан на перевозку от двух до четырех пассажиров, а также груза весом до 200 кг. При скорости в 241 км/ч полностью загруженный Mobi-One способен пролететь около 104 км.
Внутри Mobi-One предусмотрена технология, обеспечивающая высокоскоростной доступ к Интернету. Помимо пассажирских и грузовых перевозок он также может использоваться для медицинской и аварийной эвакуации.



Теги: Детройт, автосалон, аэротакси
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх