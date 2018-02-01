Киевстар презентовал услугу автотрекинга

01.02.2018 14:35

Киевстар представила «умную» сигнализацию, которая позволяет отслеживать местонахождение автомобиля в приложении на смартфоне. Новый продукт получил название «Автотрекинг», сообщает gagadget.com.

Система включает два устройства, которые могут использоваться вместе или по отдельности. «Автоинформер» подключается электросети машины (разъем OBD-II) и контролирует ее состояние в режиме реального времени. Пользователь будет получать уведомление при обнаружении ударов, включении зажигания, начале движения и отключении сигнализации. Мобильное приложение доступно для Android и iOS.

«Автомаяк» — это GPS-трекер, отправляющий информацию о местоположении несколько раз в сутки. Маячок прячется в автомобиле и работает автономно до четырех лет в зависимости от интенсивности использования (при включении «тревоги» и «погони» данные передаются чаще, увеличивая расход энергии). Благодаря режиму «пинга» устройство не сканируется.

«Автотрекинг» работает в зоне покрытия Киевстар на территории Украины. «Автомаяк» можно активировать в роуминге (само собой, не бесплатно).

Подробную информацию о новой услуге можно найти на официальном сайте.