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Япония запустила в космос самую маленькую ракету-носитель в мире
05.02.2018 12:25
В Японии запустили ракету-носитель SS-520 самого компактного в мире класса с микроспутником. Прямую трансляцию старта с космодрома Утиноура вело Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA, сообщает РЕН-ТВ.
Длина ракеты составляет 9,54 метра, диаметр — 52 сантиметра, а вес — 2,6 тонны. Журналисты сравнили ее с размерами телеграфного столба.
Первый запуск SS-520 в январе 2017 года был неудачным из-за недостатка в конструкции защиты электрических кабелей. Тогда ракета упала в Японское море вместе с коммуникационным спутником TRICOM1.
Расходы на ее запуск и разработку удалось свести к минимуму благодаря использованию общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов.
Теги: Япония, спутник, ракета
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