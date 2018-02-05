Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Япония запустила в космос самую маленькую ракету-носитель в мире

05.02.2018 12:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Япония запустила в космос самую маленькую ракету-носитель в мире

В Японии запустили ракету-носитель SS-520 самого компактного в мире класса с микроспутником. Прямую трансляцию старта с космодрома Утиноура вело Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA, сообщает РЕН-ТВ.
Длина ракеты составляет 9,54 метра, диаметр — 52 сантиметра, а вес — 2,6 тонны. Журналисты сравнили ее с размерами телеграфного столба.
Первый запуск SS-520 в январе 2017 года был неудачным из-за недостатка в конструкции защиты электрических кабелей. Тогда ракета упала в Японское море вместе с коммуникационным спутником TRICOM1.
Расходы на ее запуск и разработку удалось свести к минимуму благодаря использованию общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов.



Теги: Япония, спутник, ракета
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх