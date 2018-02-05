Япония запустила в космос самую маленькую ракету-носитель в мире

05.02.2018 12:25

В Японии запустили ракету-носитель SS-520 самого компактного в мире класса с микроспутником. Прямую трансляцию старта с космодрома Утиноура вело Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA, сообщает РЕН-ТВ.

Длина ракеты составляет 9,54 метра, диаметр — 52 сантиметра, а вес — 2,6 тонны. Журналисты сравнили ее с размерами телеграфного столба.

Первый запуск SS-520 в январе 2017 года был неудачным из-за недостатка в конструкции защиты электрических кабелей. Тогда ракета упала в Японское море вместе с коммуникационным спутником TRICOM1.

Расходы на ее запуск и разработку удалось свести к минимуму благодаря использованию общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов.