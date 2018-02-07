Все рубрики раздела
- Коридор затмений: чего нельзя делать до 19 февраля09:41
- SpaceX запустила в космос самую мощную ракету в мире (ВИДЕО)08:55
- Бомба замедленного действия: в тающих ледниках нашли опасную ртуть08:00
- На МКС провели "первый космический турнир по бадминтону" (ВИДЕО)16:00
- Китайский производитель пассажирских дронов опубликовал первое видео пилотируемых полетов (ВИДЕО)15:00
- Археологи нашли "прототип" Стоунхенджа09:15
- Япония запустила в космос самую маленькую ракету-носитель в мире12:25
- Ученые рассказали, каких людей обычно похищают инопланетяне10:12
- В Мексике нашли пугающее захоронение08:28
- К Земле движутся сразу два астероида17:05
SpaceX запустила в космос самую мощную ракету в мире (ВИДЕО)
Компания SpaceX осуществила успешный запуск первой ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту, сообщает Телеканал новостей «24».
Внутри ракеты размещен персональный электромобиль Илона Маска – красная Tesla Roadster. За ее рулем манекен в шлеме с эмблемой SpaceX, а в салоне на повторе играет песня Дэвида Боуи Space Oddity.
Через считанные минуты после запуска в SpaceX отчитались, что оба ускорителя, которые придавали скорость Falcon Heavy, успешно вернулись на Землю.
Однако центральная часть первой ступени ракета не смогла приземлиться точно на платформу и упала в океан. По словам основателя компании Илона Маска, очевидно, не хватило топлива для того, чтобы осуществить возврат части ракетоносителя.
Falcon Heavy стала самой мощной действующей ракетой в мире с возможностью поднять на орбиту почти 64 тонны груза – массы большей, чем реактивный самолет Boeing 737 с экипажем, пассажирами, багажом и топливом на борту.
Теги: запуск, SpaceX, Falcon Heavy
- Полет Falcon 9 вновь переносится
- SpaceX со второй попытки успешно запустила ракету-носитель Falcon 9
- SpaceX запустила в космос свой первый многоразовый "грузовик"
- Ракета SpaseX совершила первый успешный "челночный" рейс (ВИДЕО)
- Ракета Falcon 9 готова к запуску
- Многоразовая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 10 спутников (ВИДЕО)
- Штаб АТО: Число провокаций со стороны боевиков возросло, ранены 4 военных ВСУ10:30
- В ОРДЛО пытались ввезти устройство для майнинга криптовалют 09:25
- В Мариуполе появится фирменная пицца от ветеранов АТО09:15
- В ДНР придумали своих «ихтамнетов»22:31
- БМП боевиков выведена из строя: в силах АТО раскрыли свежие данные о боях на Донбассе22:13
- ВСУ отвоевали пять поселков на Донбассе: Горловке спрогнозировали освобождение21:05
- Жители Донецка открыто говорят об обреченности "ДНР": оккупированный Донбасс предъявил России претензию19:42
- "ЛНР" на пороге нового переворота: в Луганске готовят громкое возвращение подружки "регионала" Ефремова Ткаченко – подробности18:41
- Освобождение сел на Донбассе: в Украине указали на два важных нюанса18:20
- Жители Донецка и Луганска о хамстве на блокпостах боевиков: "С нас ржут и снимают на телефон. Отбирают даже кофе. Заставляют раздеваться"17:39
- На Филиппинах уничтожили два десятка контрабандных суперкаров10:15
- Украина настаивает на реформе права вето в Совбезе ООН10:00
- Украина уступила Испании в четвертьфинале Евро-2018 по футзалу09:50
- Коридор затмений: чего нельзя делать до 19 февраля09:41
- В ОРДЛО пытались ввезти устройство для майнинга криптовалют 09:25
- В Мариуполе появится фирменная пицца от ветеранов АТО09:15
- Отец убитой Ноздровской: «Убивали несколько человек»09:00
- SpaceX запустила в космос самую мощную ракету в мире (ВИДЕО)08:55
- Война в Сирии: россиян обстреляли из минометов08:48
- В Украине вскоре появится мощное оружие: подробности08:32
- Американская торговая палата в шоке от уровня коррупции в Украине21:44
- По-украински даже материться не хочется: известный российский писатель рассказал о своих впечатлениях от Киева21:27
- Названы три самые действенные меры профилактики рака20:18
- Не дайте себя обмануть: как отличить настоящие лекарства от подделки19:19
- Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов18:58
- Нельзя преследовать за взгляды: властям Украины дали важный совет по отношению к жителям оккупированного Донбасса08:28
- Грипп или ОРВИ: врач объяснила, как распознать первые симптомы21:00
- Ученые выяснили важный факт о мобильных телефонах20:05
- Как предупредить осложнения бронхита: советы терапевтов18:30
- Медики объяснили, чем опасен для здоровья сидячий образ жизни17:34
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- В "ДНР" готовят удар по кошелькам?
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- На Донбассе начала проваливаться земля
- Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- Погиб волонтер Леонид Краснопольский
- Появилась сводка с донбасских КПВВ от пользователей соцсетей
- Как жителям ОРДЛО оформить украинскую пенсию