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SpaceX запустила YouTube-трансляцию из летящей к Марсу Tesla Roadster (ВИДЕО)
07.02.2018 11:45
Илон Маск показал в своем Twitter видео, снятое из красной Tesla Roadster, летящей к Марсу, сообщает РБК.
«Вид из Центра управления полетами SpaceX. Судя по всему, на орбите Земли есть машина», — написал Маск.
Личный электрокар Маска, Tesla Roadster красного цвета, был запущен в космос ракетой Falcon Heavy накануне.
Прямую трансляцию с видеокамеры в автомобиле можно увидеть на канале SpaceX в YouTube:
Теги: космос, YouTube, трансляция, SpaceX, Tesla Roadster
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