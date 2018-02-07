SpaceX запустила YouTube-трансляцию из летящей к Марсу Tesla Roadster (ВИДЕО)

07.02.2018 11:45

Илон Маск показал в своем Twitter видео, снятое из красной Tesla Roadster, летящей к Марсу, сообщает РБК.

«Вид из Центра управления полетами SpaceX. Судя по всему, на орбите Земли есть машина», — написал Маск.

Личный электрокар Маска, Tesla Roadster красного цвета, был запущен в космос ракетой Falcon Heavy накануне.

Прямую трансляцию с видеокамеры в автомобиле можно увидеть на канале SpaceX в YouTube: