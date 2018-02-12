В США презентовали армейский электроджип

12.02.2018 12:00

Американские пехотинцы опробовали на ходу инновационный электромобиль – багги Reckless UTV, разработкой которого занималась компания Nikola Motor. Новинка была представлена на базе морской пехоты Camp Pendleton, сообщает Autocentre.ua.

Электромобиль Reckless UTV (Utility Task Vehicle) – военная версия новейшего спортивного багги Nikola NZT и предназначен для проведения боевых заданий, например десантирования в тыл врага, разведки и захвата объектов, например аэродромов. Уникальность электрического багги – невероятная динамика разгона, от 0 до 100 км/ч всего за 3 секунды. Мощность двигателя до 440 кВт (590 л. с.) Емкость батарей – до 125 кВт.ч., на которых багги сможет проехать до 150 миль (240 км). Машина отличается малым весом и может перевозить до четырех морпехов.

Электроджип можно оснастить дистанционным комплексом вооружения, управлямым с помощью джойстика – remote weapon stations (RWSs). Это может быть 7,62-мм или 12,7 мм пулеметы, 40-мм гранатомет MK19 и даже известные противотанковые ракеты Javelin.

Компания инвестировала в производство Reckless UTV почти 500 тысяч долларов. На данный момент изготовлено четыре прототипа, стоимость одной машины – 85 тысяч долларов (гражданская версия с таким же мотором и батареями продается за 62 тыс. долларов).