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Boston Dynamics научила своих робособак открывать дверь (ВИДЕО)
13.02.2018 11:15
Робототехники американо-японской технологической компании Boston Dynamics оснастили автономную "собаку" SpotMini программным обеспечением, которое позволяет ей "соображать", как открывать двери, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Как робособаки могут выбраться из закрытого помещения, помогая друг другу, показано в ролике на Youtube-канале компании.
В записи с названием "Эй, приятель, подашь руку?" одна робособака не может самостоятельно выйти со склада, так как у нее нет манипулятора для захвата ручки двери.
Ей на помощь приходит "собрат" с "рукой", который открывает дверь, после чего оба робота сбегают.
Теги: робот, собака, дверь, Boston Dynamics
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