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Эксперт обнаружил опасную уязвимость в мессенджере Skype
Эксперт по безопасности Стефан Кантака заявил о том, что обнаружил опасную уязвимость в популярном мессенджере Skype, сообщает UBR.ua.
Выявленная уязвимость позволяет злоумышленникам внедрять вредоносный код в виде скриптов прямо в операционную систему любого пользователя. Он, в свою очередь, позволяет хакерам получить полный доступ к компьютеру своей жертвы с правами системного уровня, то есть абсолютно неограниченными.
Кантака обнаружил это еще в сентябре 2017 года и сразу же написал в Microsoft, которой принадлежат права на Skype.
В ответ на информацию эксперта из Microsoft пришло письмо о том, что исправление критической дыры в Skype возможно только при написании всего исходного кода месседжера заново, на что нужно очень много времени.
Поскольку с тех пор прошло уже почти полгода, эксперт по безопасности рассказал о бреши в системе защиты изданию ZDNet, которое и предало историю огласке.
Теги: Microsoft, уязвимость, Skype
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