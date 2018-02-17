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Hideez Group презентовала первый украинский криптовалютный кошелек

17.02.2018 12:50
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Hideez Group презентовала первый украинский криптовалютный кошелек

Компания Hideez Group презентовала первый украинский кошелек для криптовалют Hideez Wallet, сообщает Укринформ.
Инженеры компании создали его на базе уже разработанного ими устройства - "умного" брелка Hideez Key.
По словам CEO проекта Олега Науменко, это будет полностью отдельный продукт с функциями кошелька для криптовалют и блокчейна в целом.
В компании уверяют, что Hideez Wallet отличается от существующих аналогов тем, что это беспроводное устройство может работать и с мобильными устройствами и с десктопами. Для подписания транзакций в нем используется технология Invisible Pin, которая работает как комбинация коротких и длинных нажатий кнопки на устройстве.
"Ее невозможно подсмотреть и перехватить, как, например, пароли или стандартные PIN-коды", - говорит Науменко. Также, есть возможность создать резервную копию приватного ключа - с одного такого кошелька на другой.
На сегодня компания уже произвела первую партию устройств для тестов. Массовое производство планируют на конец второго квартала этого года. В Украине биржа криптовалют Kuna уже начинает продажу устройств компании для авторизации своих пользователей.



Теги: Украина, кошелек, криптовалюта
 
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