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Ученые разгадали тайную технологию строительства пирамид
Египтяне выравнивали стены пирамид по теням, которые отбрасывал гномон в день равноденствия.
Американский археолог и специалист по древнеегипетской архитектуре Глен Дэш (Glen Dash) пришел к выводу, что ровное расположение стен пирамид Гизы вдоль сторон света было достигнуто через отслеживание теней в день осеннего равноденствия. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Стороны пирамиды Хеопса и других сооружений в Гизе расходятся под почти идеальным прямым углом, совпадающим с углом между линиями запад-восток и север-юг. Отклонение составляет одну пятнадцатую градуса. Ученые предполагали, что этого удалось добиться через такие астрономические измерения, как отслеживание положения полярной звезды на небосводе или теней от Солнца на поверхности, однако точный метод оставался неизвестным.
Дэш предположил, что египтяне выравнивали стены пирамид по теням, которые отбрасывал гномон в день равноденствия. Ученый провел эксперимент 22 сентября 2016 года, наблюдая за передвижением тени по мере того, как Солнце перемещалось с востока на запад. Он отмечал положение ее кончика через равные промежутки времени, и в конце дня получил гладкую кривую. При этом точки пересечения кривой с кругом, очерченным вокруг гномона, оказались точками прямой, протянувшейся с запада на восток.
Исследователь отмечает, что отклонение полученной прямой от сторон света незначительно и сравнимо с ошибкой, допущенной при строительстве пирамид.
Теги: Донбасс, Египет, строительство, тайна, пирамида
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