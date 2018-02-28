В Гарварде разработали "умную" линзу

28.02.2018 15:40

Ученые из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете (США), разработали металинзу, которая устроена аналогично человеческому глазу, сообщает ICTV.

Ее фокусное расстояние может изменяться с помощью искусственных мышц.

Толщина линзы составила 30 микрометров. В качестве искусственной мышцы, управляющей оптическими свойствами искусственного глаза, использовалось электромеханическое устройство из диэлектрического полимера и электродов.

При подаче различного напряжения на электроды металинза могла сжиматься или растягиваться. Таким образом ее фокусное расстояние уменьшалось или увеличивалось.

– Это показывает широкие возможности использования встроенного оптического масштабирования – в камерах мобильных телефонов, очках и приборах виртуальной и дополненной реальности, – заявил один из авторов исследования.

Искусственная линза может в будущем применяться и в офтальмологии.