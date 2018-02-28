Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Гарварде разработали "умную" линзу

28.02.2018 15:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Гарварде разработали "умную" линзу

Ученые из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете (США), разработали металинзу, которая устроена аналогично человеческому глазу, сообщает ICTV.
Ее фокусное расстояние может изменяться с помощью искусственных мышц.
Толщина линзы составила 30 микрометров. В качестве искусственной мышцы, управляющей оптическими свойствами искусственного глаза, использовалось электромеханическое устройство из диэлектрического полимера и электродов.
При подаче различного напряжения на электроды металинза могла сжиматься или растягиваться. Таким образом ее фокусное расстояние уменьшалось или увеличивалось.
– Это показывает широкие возможности использования встроенного оптического масштабирования – в камерах мобильных телефонов, очках и приборах виртуальной и дополненной реальности, – заявил один из авторов исследования.
Искусственная линза может в будущем применяться и в офтальмологии.



Теги: глаз, линзы, Гарвард
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх